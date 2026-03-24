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ÚLTIMA HORA: Directora de Petrobras viene a México en abril para analizar posible alianza con Pemex, informa Sheinbaum
Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Sheinbaum cuestiona método del PAN para elegir candidatos

La mandataria cuestionó que el blanquiazul busque abrir el 100 por ciento de sus candidaturas a la ciudadanía mediante encuestas

Rafael Ramírez / El Sol de México

Asimismo, defendió que este modelo no implica una copia de otras fuerzas políticas, sino una adaptación a las nuevas dinámicas democráticas y a la exigencia social de mayor apertura en los partidos.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum evitó responder a cuestionamientos sobre imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa a una mujer asoleándose en un balcón de Palacio Nacional.

La mandataria desvió el tema y señaló que deberían revisarse también hechos ocurridos en administraciones pasadas, sin ofrecer una explicación directa sobre el caso.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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