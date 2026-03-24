Sheinbaum cuestiona método del PAN para elegir candidatos

La mandataria cuestionó que el blanquiazul busque abrir el 100 por ciento de sus candidaturas a la ciudadanía mediante encuestas

Rafael Ramírez / El Sol de México

Asimismo, defendió que este modelo no implica una copia de otras fuerzas políticas, sino una adaptación a las nuevas dinámicas democráticas y a la exigencia social de mayor apertura en los partidos.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum evitó responder a cuestionamientos sobre imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa a una mujer asoleándose en un balcón de Palacio Nacional.

La mandataria desvió el tema y señaló que deberían revisarse también hechos ocurridos en administraciones pasadas, sin ofrecer una explicación directa sobre el caso.