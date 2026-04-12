Indicó que permitirá el tráfico a través del Estrecho de Ormuz con origen y destino en puertos no iraníes

EFE y AFP

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica

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