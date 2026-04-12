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Mundodomingo, 12 de abril de 2026

Ejército de EU bloqueará todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico

Indicó que permitirá el tráfico a través del Estrecho de Ormuz con origen y destino en puertos no iraníes

EFE y AFP

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la república islámica

¿Por qué Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo de cese al fuego?

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