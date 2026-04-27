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Tendenciaslunes, 27 de abril de 2026

¿Quién “educa” a los chatbots de IA?

Quienes interactúan con los grandes modelos de lenguaje de IA, dirían que estos tienen diferentes “personalidades”, y esto depende de cómo fueron diseñados para interactuar con las personas

Tamilla Triantoro / The Conversation vía Reuters*

¿Entonces, de dónde proviene la personalidad de la IA?

La personalidad de la IA no solo se diseña, se construye en la interacción y define la experiencia emocional del usuario

La personalidad de la IA moldea el juicio humano

Con los agentes de IA, los usuarios ahora pueden crear sus propios perfiles de IA adaptados a todo tipo de necesidades humanas, desde tutorías y entrenamiento hasta compañía. Pero esta libertad viene sin mucha guía.

* Profesora Asociada de Análisis de Negocios y Sistemas de Información, Universidad de Quinnipiac. Traducción de El Sol de México.

Periodista especializado en música, arte y cultura. 25 años de experiencia en radio y medios impresos.

Alejandro Castro - YESICA CADENA
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