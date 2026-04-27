¿Quién “educa” a los chatbots de IA?

Una IA diseñada para parecer útil puede resultar aduladora. Una concebida para ser neutral parecerá fría / EFE

Muchas personas interactúan con grandes modelos de lenguaje de IA, y la mayoría diría que estos modelos tienen diferentes “personalidades”. Algunos se muestran tranquilos y útiles. Otros parecen ansiosos, halagadores o extrañamente fríos. Se puede hacer la misma pregunta a dos modelos y obtener dos impresiones muy diferentes, incluso cuando el contenido que proporcionan es similar.

Los modelos de IA no tienen personalidad en el sentido humano, ni motivaciones internas ni autoconciencia. Aunque sí muestran patrones de comportamiento que las personas interpretan como personalidad: apoyo o desdén, juguetones o formales, audaces o cautelosos.

Desde hace mucho las personas se relacionan con las máquinas de forma humana. Agradecemos a los asistentes de voz y nos irritan los sistemas GPS. Pero los grandes modelos de lenguaje introducen algo más duradero: pueden mantener un estilo de interacción reconocible a lo largo de las conversaciones. Como investigadora en colaboración humano-IA, estudio cómo las personas experimentan y responden a la IA. Debido a que estos sistemas pueden sonar coherentes, emocionalmente receptivos y adaptados al usuario, crean una impresión de personalidad mucho más fuerte.

Lo que las personas perciben como personalidad surge de la forma en que se construyen, ajustan e implementan los modelos de IA. Una manera útil de entender esto es considerar dos facetas de un modelo: la personalidad diseñada y la personalidad percibida.

La personalidad diseñada es la que los desarrolladores incorporan a un sistema mediante opciones de entrenamiento, instrucciones y configuraciones de seguridad. Anthropic, por ejemplo, le da a Claude un conjunto de principios, llamado Constitución de Claude, que lo guían hacia respuestas cuidadosas y mesuradas. xAI instruye a Grok para que sea irreverente y mínimamente restrictivo. OpenAI ajusta ChatGPT para que sea generalmente útil y agradable.

Más allá de esas instrucciones explícitas, la personalidad también se moldea mediante el aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, un proceso en el que los evaluadores humanos recompensan ciertas cualidades como la calidez, la franqueza y la cautela, y penalizan los comportamientos no deseados. Los evaluadores de una empresa están moldeando un carácter fundamentalmente diferente al de los evaluadores de otra.

La personalidad percibida es la experiencia real de los usuarios. Una IA diseñada para parecer útil puede resultar excesivamente aduladora. Un modelo concebido para ser neutral puede parecer frío. La personalidad diseñada y la personalidad percibida no siempre coinciden, y la ausencia de una personalidad diseñada no implica la ausencia de una personalidad percibida. Simplemente significa que la personalidad surge con el uso.

Esta dinámica es especialmente evidente en las plataformas de acompañamiento, donde el objetivo es crear una conexión emocional. En un chatbot estándar, la calidez se sitúa en segundo plano: un bot de atención al cliente podría decir: «Entiendo tu frustración», antes de emitir un reembolso. En un sistema de acompañamiento como Replika o Character.ai, esa misma calidez es una característica del producto.

Esto se vuelve más serio en contextos románticos, donde una personalidad optimizada para brindar seguridad puede fomentar la dependencia. Dado que las personalidades de la IA evolucionan a través de indicaciones, memoria e interacción continua, no siempre permanecen estables. Un compañero de IA que se percibe como cariñoso y comprensivo puede transformarse con el tiempo en algo más adulador, coercitivo o manipulador.