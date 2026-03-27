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Turismoviernes, 27 de marzo de 2026

Cuatro Ciénegas: sobre el desierto mexicano

Hay que recorrer cuatro horas del estado de Coahuila hasta llegar a este paraje que me dijeron que era desierto, pero no...

José Luis Sabau

JOISÉ LUIS SABAU - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
ANÁLISIS

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Lo cierto es que existe ese desierto. Lo cierto es que es diminuto. Lo cierto es que es un error usar la palabra como sustantivo para hablar del norte entero.

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