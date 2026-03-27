A la Sombra / Gerardo Fernández Noroña











Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

A pesar de que el Instituto Electoral de Michoacán determinó que Gerardo Fernández Noroña no puede realizar “por sí mismo o por interpósita persona, ningún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en agravio de Grecia Maizel Quiroz García”, al senador parece no importarle la citada medida. Luego de gritar consignas durante la visita de la alcaldesa de Uruapan al Senado esta semana, mismas que podrían ser consideradas nuevamente violencia política en razón de género, al legislador podrían venirle nuevos apercibimientos como multas económicas, sanciones administrativas o hasta la pérdida del derecho a ser postulado en el futuro a un encargo público.

Durante una de sus recientes conferencias mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió explícitamente a los periodistas no formular ninguna pregunta a la fiscal general Ernestina Godoy sobre asuntos que competen… a la Fiscalía General de la República, argumentando que la funcionaria “no iba ahí para eso”, sino para presentar únicamente una propuesta de ley sobre la prevención y sanción del feminicidio. El inesperado suceso fortalece el rumor de que la mandataria ha pedido a la nueva cabeza del Ministerio Público mantenerse al margen de los temas relacionados con el crimen organizado, para dejar que estos los maneje el equipo cercano a Omar García Harfuch.

El Instituto Nacional Electoral le avaló al Partido Acción Nacional una reforma que le cambia la lógica de selección interna. Desde ahora podrá abrir candidaturas a ciudadanos sin afiliación y definir postulaciones mediante elecciones primarias abiertas, encuestas o voto de la militancia, mientras la designación directa quedará reservada para casos extraordinarios. Junto con eso, también se aprobó una regla de alternancia de género para la presidencia del partido, en una señal de que el PAN busca ensanchar su base de competencia rumbo a 2027.

El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la puerta a la importación sin arancel de carriles ferroviarios, al incorporar la fracción 7302.10.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación al esquema de arancel-cupo, con una cuota de importación exenta y entrada en vigor inmediata desde su publicación este 26 de marzo en el Diario Oficial de la Federación; la medida se justifica, según el decreto, por el carácter estratégico de los rieles para la expansión y modernización de la infraestructura ferroviaria, tanto de carga como de pasajeros, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Programa Sectorial de Economía 2025-2030.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no sólo echó a andar los lineamientos del Proyecto Mundial Social rumbo al Mundial FIFA 2026, sino que dejó claro que la apuesta va más allá de canchas y remodelaciones: el plan está planteado como una intervención de infraestructura y equipamiento deportivo comunitario para reconstruir tejido social, ampliar el acceso a la cultura física, la práctica del deporte, la educación artística y la cultura, con un enfoque de inclusión para toda la población; además, el acuerdo precisa que los recursos saldrán del Fondo Nacional de Infraestructura y que los apoyos deberán formalizarse mediante convenios entre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como fiduciario del Fonadin, y la propia Sedatu.