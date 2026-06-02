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Méxicomartes, 2 de junio de 2026

Esclavos en la Sierra Tarahumara (segunda parte)

Los sobrevivientes de los campos de trabajo forzado, donde los obligaron a trabajar en campos de amapola y mariguana en la Sierra Tarahumara, de regreso a sus casas se encontraron en el desamparo: enfermos, traumados, abandonados, en la miseria. Para el gobierno, ellos seguían sin existir. Quienes los engancharon como esclavos siguieron llevándose más gente por años, y la impunidad operó a su favor, según esta investigación del laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab. A pesar de que varias de sus víctimas dieron su testimonio en un juicio en 2024 contra el único integrante de la red que los esclavizó que llegó a ser capturado, no obtuvieron justicia

Esclavos en la Sierra Tarahumara (segunda parte)
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