Los sobrevivientes de los campos de trabajo forzado, donde los obligaron a trabajar en campos de amapola y mariguana en la Sierra Tarahumara, de regreso a sus casas se encontraron en el desamparo: enfermos, traumados, abandonados, en la miseria. Para el gobierno, ellos seguían sin existir. Quienes los engancharon como esclavos siguieron llevándose más gente por años, y la impunidad operó a su favor, según esta investigación del laboratorio de investigación periodística Quinto Elemento Lab. A pesar de que varias de sus víctimas dieron su testimonio en un juicio en 2024 contra el único integrante de la red que los esclavizó que llegó a ser capturado, no obtuvieron justicia