Disco duro / León XIV: el año de la prudencia

CIUDAD DEL VATICANO.- El martes pasado se cumplió un año de la muerte del papá Francisco y en esta ciudad hubo homenajes discretos; es más, el actual pontífice León XIV andaba de gira en África.

Ha levantado la voz contra la guerra, ha denunciado la desigualdad y ha cuestionado el gasto militar en un momento de creciente tensión global.

La próxima semana presentará su primera encíclica, dedicada nada menos que a la Inteligencia Artificial y eso sí puede dar nota mundial, dependiendo de cómo venga.