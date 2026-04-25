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Alejandro Jiménez

Análisissábado, 25 de abril de 2026

Disco duro / León XIV: el año de la prudencia

CIUDAD DEL VATICANO.- El martes pasado se cumplió un año de la muerte del papá Francisco y en esta ciudad hubo homenajes discretos; es más, el actual pontífice León XIV andaba de gira en África.

Ha levantado la voz contra la guerra, ha denunciado la desigualdad y ha cuestionado el gasto militar en un momento de creciente tensión global.

La próxima semana presentará su primera encíclica, dedicada nada menos que a la Inteligencia Artificial y eso sí puede dar nota mundial, dependiendo de cómo venga.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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