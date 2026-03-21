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Alejandro Jiménez

Análisissábado, 21 de marzo de 2026

Disco duro / Alma de México

Para el registro de las oposiciones en México, vale la pena tomar nota de que el pasado martes fue presentada la iniciativa Alma de México, mediante una transmisión de streaming.

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