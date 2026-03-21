Disco duro / Alma de México











Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Esta naciente organización política se autodefine como “una iniciativa ciudadana abierta que funciona como un espacio de encuentro para mexicanos dentro y fuera del país, interesados en participar en la vida pública y en el desarrollo de sus comunidades. Su propósito central es conectar personas, ideas, experiencias e iniciativas que ya existen en la sociedad, pero que suelen operar de manera aislada, para transformarlas en colaboración, propuestas y acción colectiva”.

Expresan estar dispuestos a mejorar la vida pública de México mediante el combate a la corrupción del actual gobierno (Morena), la presencia del crimen organizado en la vida cotidiana de los ciudadanos, el deficiente abasto de medicinas, la discriminación hacia personas de minorías, la mala marcha de la economía, contra los feminicidios y la inseguridad que hace que las mujeres se sientan inseguras al salir de sus casas.

Dicen que “no se trata de un partido político ni de una organización con agenda ideológica o programa predefinido, sino de un espacio facilitador que busca articular la inteligencia colectiva de los ciudadanos —su experiencia, criterio y liderazgo— para impulsar soluciones desde la sociedad misma y fortalecer la participación cívica en el país”.

No obstante, la neutralidad ideológica a la que apelan se diluye cuando vemos que los presentadores son Gerardo Priego, panista de muchos años; el ex presidente Vicente Fox, quien a su vez encabeza la organización ciudadana Vértice; y Claudio X. González, activista en diversas iniciativas, acaso la más exitosa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tanto odio generó en sus adversarios, entre ellos el ex presidente Andrés Manuel López Obrador; entre otros.

Es decir, Alma de México nace con la carga de los opositores al proyecto de la 4T, integrada por ciudadanos en el uso de sus plenos derechos para organizarse de manera civil y pacífica al actual gobierno. Ninguno de los organizadores niega sus orígenes y todos dan la cara públicamente, por más que desde Morena los tengan satanizados.

Presentarse como si no tuvieran agenda ideológica parece un exceso. Forman parte de las bases de lo que en su momento fuera la Marea Rosa, que está dando origen a Somos México como partido político: una mezcla de ex panistas, con ex perredistas, unos priístas por ahí perdidos y ciudadanos sin partido pero sin sesgo hacia la izquierda. Tal vez con la idea de integrar organizaciones independientes, que sirvan como cedazo intermediario entre la sociedad civil y el naciente partido opositor.

La primera sesión fue de reflexión de los grandes problemas nacionales, vistos a la luz de las opiniones del propio Claudio X. González y Federico Reyes Heroles. Convocan a la afiliación personal al proyecto. Sorprende al sumar a su agenda el llamado a los 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, capaces de inclinar las votaciones federales mexicanas en un sentido u otro.

En suma, que Alma de México no puede evadir la prueba central que enfrentan hoy todas las oposiciones: pasar del diagnóstico reiterado y las críticas machaconas a la construcción de una alternativa creíble. Porque más allá del nombre, del formato ciudadano o de las figuras que la impulsan, lo que está en juego es ver si logran articular una narrativa que conecte con una sociedad cansada de la confrontación estéril y, al mismo tiempo, escéptica de los proyectos que se presentan como nuevos pero cargan con viejos referentes.