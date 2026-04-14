Ciudad de Mexico, 14 de abril de 2026 Ver más periódicos El esplendor de Monte Albán en imágenes Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión
A continuación se presenta una serie de imágenes de la zona arqueológica de
Monte Albán, situada en el corazón de los Valles Centrales de Oaxaca, la cual funcionó como la antigua y esplendorosa capital de la cultura zapoteca desde su fundación hacia el año 500 a.C.
Este sitio, fundamental para entender el desarrollo de las
civilizaciones mesoamericanas, destaca por su avanzado sistema de escritura jeroglífica y su planeación urbana monumental; actualmente es un destino de gran relevancia turística donde los visitantes pueden recorrer sus impresionantes plazas, templos y un museo de sitio dedicado a la preservación de su legado histórico. Vista panorámica del sitio: Perspectiva general de la zona arqueológica de Monte Albán, la antigua capital de la cultura zapoteca fundada hacia el año 500 a.C. sobre la cima de un cerro que domina los Valles Centrales de Oaxaca / Foto: Ángel Jiménez Córdoba El corazón de la ciudad: Vista de los edificios centrales que dividen la Gran Plaza, el eje principal de la metrópoli donde se realizaban actividades cívicas y ceremoniales de gran escala / Foto: Ángel Jiménez Córdoba Escritura y memoria: Bloques de piedra con inscripciones jeroglíficas, testimonio del avanzado sistema de escritura y calendario desarrollado por los zapotecas para registrar eventos históricos y astronómicos / Foto: Ángel Jiménez Córdoba Simbología del poder: Detalle de una estela de la Galería de los Danzantes, donde la iconografía prehispánica narra la historia militar y la consolidación del estado zapoteca / Foto: Ángel Jiménez Córdoba Los “Danzantes” de Monte Albán: Conjunto de relieves en piedra que muestran figuras humanas en posiciones contorsionadas. Estos grabados son de los más antiguos del sitio y se cree que representan a líderes enemigos capturados y sacrificados / Foto: Ángel Jiménez Córdoba Ingeniería prehispánica: Detalle de una de las pirámides escalonadas, donde se aprecia la técnica constructiva de piedra tallada y el diseño arquitectónico adaptado a la topografía del terreno / Foto: Ángel Jiménez Córdoba Construida en la punta de un cerro, al que los zapotecas aplanaron, desde ahí se divisa el Valle de Oaxaca en todo su esplendor / Foto: Ángel Jiménez Córdoba Conservación del patrimonio: Especialistas realizan labores de mantenimiento y restauración en las estructuras, un esfuerzo continuo del INAH para preservar este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO / Foto: Ángel Jiménez Córdoba Centro de conocimiento: Acceso al Museo de Sitio de Monte Albán en Oaxaca, espacio dedicado a la exhibición y estudio de las piezas arqueológicas recuperadas durante décadas de excavaciones en la zona . / Foto: Ángel Jiménez Córdoba