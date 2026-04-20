El Espectador / El escándalo pendiente de Adán Augusto López

Adán Augusto López enfrenta un entorno de señalamientos por presuntos vínculos entre redes políticas, empresariales y de seguridad ligadas a su círculo cercano. / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

Humberto Bermúdez y su hijo, Gerardo Bermúdez, aparecen involucrados en una estructura de juegos en línea con operaciones en México y Paraguay, país donde fue detenido un presunto líder de La Barredora, organización con la que se ha vinculado a personajes del entorno político del senador Adán Augusto López.

Autoridades financieras de Estados Unidos, así como la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Omar Reyes, documentaron la estructura operativa con la que esta familia habría extendido sus intereses en la operación de casinos en América Latina, en un entramado que, según las indagatorias, intentó ser recompuesto de manera apresurada para evitar sanciones ejemplares o incluso posibles órdenes de aprehensión.

Lo que no previeron es que existen movimientos financieros que ahora tendrán que ser aclarados ante instancias judiciales. Estos elementos fueron detectados por autoridades estadounidenses y apuntan a la posible apertura de otro caso de corrupción y simulación dentro de la industria de juegos y sorteos.

Los señalamientos que hoy rodean al círculo cercano del exsecretario de Gobernación no son nuevos. A lo largo del tiempo, distintas investigaciones han documentado presuntas irregularidades que van desde posibles vínculos con estructuras del crimen organizado hasta cuestionamientos por el manejo de contratos públicos y la operación de empresas fachada.

En ese contexto, uno de los expedientes más delicados es el de Hernán Bermúdez Requena, quien encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Hoy enfrenta acusaciones por delitos como extorsión, secuestro y asociación delictuosa, y permanece interno en el penal federal del Altiplano. De manera paralela, se le atribuye un papel de liderazgo dentro de La Barredora, grupo señalado como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación y con presunta infiltración en mandos policiales estatales.

Dentro de ese mismo circuito aparece Humberto Bermúdez Requena, hermano del exfuncionario, identificado como socio en diversas compañías. En ese entramado también figura Fernando Paniagua Garduño, vinculado a una de esas empresas y quien presuntamente realizó aportaciones económicas relevantes para actividades de la precampaña presidencial de López Hernández en 2023, en distintos estados del país.

Otro frente sensible es el de Avacor, empresa relacionada con Carlos Prats García, hijo de un exsecretario de Educación estatal cercano al mismo grupo político. La compañía fue sancionada por irregularidades en una licitación federal; sin embargo, consiguió frenar la difusión de esa penalización mediante recursos legales, por lo que el caso sigue sin resolverse de fondo.

Las conexiones empresariales también alcanzan contratos en materia de seguridad. A finales de 2022, el gobierno estatal destinó recursos millonarios a Grupo Servicorvel para la adquisición de uniformes y equipo táctico. El principal accionista de esa empresa, Carlos Manuel Velázquez Rosillo, quien también ha sido relacionado con Avacor.