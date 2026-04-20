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Hiroshi Takahashi

Análisislunes, 20 de abril de 2026

El Espectador / El escándalo pendiente de Adán Augusto López

Se le viene la noche a Humberto Bermúdez, hermano de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien recientemente fue vinculado a proceso por el posible delito de peculado.

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