elsoldemexico
image

Samuel García

Análisisjueves, 9 de abril de 2026

El observador / Con la salud no se juega

La salud no admite improvisaciones: o se construye bien, o se paga caro.

Además, el sector privado, que desde los consultorios en farmacias hasta los seguros médicos, ayudan a despresurizar el sistema público, deberá intregrarse a la solución con regulación, incentivos y estándares de calidad.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El santuario del crimen

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / La “mexicanización” de Banamex

image
Ricardo Monreal

Lealtad, valor fundamental en tiempos de oportunismo

image
México Evalúa

Falta de recursos e impunidad en México

CARTONES

LOÚLTIMO