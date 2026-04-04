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Eduardo Cruz Vázquez

Análisissábado, 4 de abril de 2026

INAH, en San Cristóbal ya no caben los muertos

El hermoso mausoleo que ordenara mi abuelo Manuel Encarnación Cruz Acuña sobresale en el conjunto del camposanto, hasta ahora el único panteón del ya enorme municipio.

En el arco que identifica la puerta fundacional de acceso, se puede leer: “Epitafio. La vida es una ilusión, la muerte es la realidad, aquí comienza el reino de la verdad. Respetad mortales este recinto”.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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