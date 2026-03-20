La violencia en nuestra era











Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El Inegi (2023), en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizó una investigación en donde revela el uso de celular en México: las personas de 18 a 24 años lo utilizan 5.9 horas por día, de 25 a 34 años 5.6, de 12 a 17 años 4.7 horas por día. Son entre 70 y 90 días al año del uso del dispositivo. Estamos en 2026 y los números no disminuyen.

La era digital ha incrementado las maneras de generar violencia; la inteligencia artificial; el anonimato; el acoso; el doxeo; la difusión no consentida de imágenes; la desinformación y la ausencia de leyes de protección afectan consciente e inconscientemente a todo la población.

En México el 22.2 por ciento de mujeres y 19.6 por ciento de hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso y el 21.0 por ciento de la población mayor de 12 años vivió situaciones de acoso como ciberbullying, hostigamiento, amenazas y difusión de rumores falsos. Esto representa 18.9 millones de personas (Inegi, 2024). Esto equivale a 2 de cada 10 personas: 2.2 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres.

Acorde a una investigación de La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, 2022) la tecnología no solo produce violencia digital: las impresoras 3D producen armas de bajo costo y con mayor facilidad, incrementando el tráfico de armas, el poder de grupos criminales, extorsión y contribuye a esparcir conflictos.

En ciertas ocasiones acudimos a las redes sociales para “descansar” de la realidad pensando que ahí nos ausentamos de la violencia. Pero, sin darnos cuenta, estamos afectando de manera directa o indirectamente a otra persona. De acuerdo a UNICEF (2026), el ciberacoso afecta drásticamente a la salud mental con ansiedad, dolor de cabeza, náuseas y sentimientos de soledad.

Existen leyes como La Ley Olimpia que reconocen la violencia digital y sancionan delitos de difusión, comercialización, exhibición o reproducción de material íntimo sin consentimiento. Y aún así, los números de ciberacoso incrementan cada día.