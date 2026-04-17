Medios de información vs bots de IA

El uso de Inteligencia Artificial (IA) es un enemigo de los medios de información. No solo porque ahora se da más credibilidad a los resultados de sus motores de búsqueda, sino porque es un factor más de la caída del tráfico de los portales de noticias, que se estima en más del 96 por ciento; lo que perjudica aún más los modelos de negocio de las empresas de generación de información periodística, basados en su publicidad para generar ingresos.

De acuerdo con un estudio de AKAMAI, empresa de seguridad tecnológica: “Serie de análisis de seguridad de SOTI: Navegando la era de los bots de IA”, el modelo de competencia directa por parte de bots de IA “perturban los pilares de la notoriedad, la autoridad y la monetización de la industria editorial”, a través de la recopilación de “grandes cantidades de datos para el desarrollo de modelos a largo plazo, los recolectores roban valor inmediato al ofrecer resúmenes en tiempo real a los usuarios. Esta competencia directa elude los sitios originales”.

Otro estudio de NiemanLab asegura que hay una tendencia generalizada en la disminución del tráfico de los medios de información. Sin embargo el acceso a noticias a través de redes socio digitales también ha disminuido. Datos de Chartbeat aseguran que el tráfico proveniente de X a noticias ha caído en un 70 por ciento desde 2022, año en que el empresario Elon Musk compró la plataforma.

Sin embargo, estas malas calificaciones por parte de los usuarios se amplifican a más redes (Facebook, Instagram, Reddit y Snapchat), donde la tendencia es que los usuarios pasan menos tiempo en los sitios de noticias después de hacer click en esas plataformas (ver http://bit.ly/3QaW1U8) . Ante este panorama se identifican al menos tres riesgos.

El primero es que la falta de atribución adecuada en las respuestas generadas por IA perjudica a las marcas profesionales de producción de información periodística, esto genera que se erosione la autoridad de la marca y la confianza en la información. Un segundo problema que generan estas prácticas es que paradójicamente a pesar de que la IA utiliza información periodística, no da crédito al valor de la fuente original. Me detengo en este punto porque también es riesgoso tomar como verdaderas todas las versiones periodísticas de un hecho noticioso, sin que en algunas ocasiones se hayan validado las fuentes; no generalizo pero sí hay muchas notas en la red que son falsas y que afectan la imagen pública de instituciones y actores.

Por último una salida fácil podría ser bloquear a todos los bots de IA; sin embargo es riesgo impedir “futuras oportunidades de monetización y crecimiento”. Me explico, “el rechazar categóricamente todo el tráfico automatizado puede impedir colaboraciones beneficiosas o acuerdos de licencia con empresas de IA dispuestas a pagar por datos de alta calidad”.

El panorama en el consumo de noticias tiene diversos retos. Esta semana en un encuentro de nuevas voces de Google News se destacaron algunos datos de cambios en el consumo de noticias: “Más de la mitad de los jóvenes lo hacen a través de las redes. Un 54%; cada vez más gente prefiere escuchar o ver las noticias en vez de leerlas; el video sigue creciendo mucho. En Argentina, un 66% prefiere los vídeos cortos pero también está creciendo el resto” (información de Irina Sternik, @Ladob).

Por último, para los adoradores de la IA, Google Search “premia más el contenido original… siempre es mejor lo hecho sin IA”. Este panorama navega con uno de los datos del Instituto Reuters “más del 40 por ciento de las audiencias jóvenes evita el consumo de noticias, mientras que un 15% de quienes dice sí informarse lo hace vía asistentes de IA en comparación con solo el 3% de las personas de 55 años o más”. Un tema poco explorado es la ética en la información.