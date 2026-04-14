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a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Opinión 51

Análisismartes, 14 de abril de 2026

Opinión de Frida Mendoza / Febe

Por Frida Mendoza

-Silvana Estrada

Ana Febe Rojas Vega es mucho más que una víctima de feminicidio.  

Ella era un montonal de cosas, me dice en entrevista para Opinión 51, siempre a la búsqueda de un nuevo hobbie. Una hada artesana, diríamos en estos tiempos de memes de Instagram.

¿Y a los feminicidas? ¿Quién los cuestiona por decidir matar a alguien que salió de fiesta, que regresaba de la escuela, que fue a buscar trabajo, que decidió amar?

Como dijo Gisèle Pelicot, “la vergüenza debe cambiar de bando”, recuerda, a la vez para responder a todas las personas que les lleguen a hacer el comentario en redes sociales.

Todos esos números representan víctimas, representan familias que perdieron a alguien amada, que truncaron planes, como en el caso de Axa y Febe que planeaban para este 2026 su primer viaje internacional juntas.

Pienso en cuántas veces al hacer periodismo nos auto-arrebatamos la indignación y relatamos historias, una tras otra normalizando el dolor. Que nunca nos sea indiferente, por favor. 

Ana Febe Rojas Vega es mucho más que una víctima de feminicidio. Y como todas y cada una de las víctimas, merece justicia.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

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