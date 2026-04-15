Cuando el cielo se detiene: Magnicharters y el colapso anunciado del factor humano

por Natalia Pérez

Se les estuvo di y di, lo advertimos, lo escribimos y lo vimos venir.

Y hoy, el cielo —literalmente— se detuvo.

¿Qué pasa cuando se trata al personal aéreo como simples piezas reemplazables? La seguridad aérea está en riesgo.

Se pusieron sobre la mesa los adeudos de más de cinco meses en salarios, viáticos y la falta de insumos básicos como uniformes e incluso cartas de navegación, señalados por el capitán Macías. Y no era una exageración, era un síntoma.

Hoy, esos síntomas se convirtieron en crisis.

Pilotos de la empresa anunciaron la suspensión de asignaciones de vuelo ante la falta de pago acumulada de aproximadamente seis meses. No fue un capricho ni un movimiento político; fue una decisión límite frente a una situación insostenible.

Y aquí es donde debemos ser claros: cuando un piloto decide no volar en estas condiciones, no está fallando al sistema, está protegiéndolo.

Si bien la narrativa oficial habló de “problemas logísticos”, la realidad es otra: sin tripulación no hay operación, y sin condiciones laborales dignas no hay seguridad operacional.

Lo que estamos viendo no es una crisis de agenda ni de programación, sino un problema estructural que pone en entredicho uno de los pilares fundamentales de la aviación: la capacidad financiera de un concesionario.

Porque operar una aerolínea no es solo tener aviones en el aire; es demostrar, de manera permanente, que se cuenta con la solvencia para sostener la operación en condiciones seguras.

Por ello, propongo ampliar el modelo hacia un Hexágono de la Seguridad Aérea, donde el factor humano deje de ser implícito y se convierta en eje central.

Esto es urgente e impostergable: incorporar el liderazgo humanista con conocimiento del sector y la salud mental de todo el personal aeronáutico y administrativo como capacidades indispensables.

No basta con administrar números; la aviación requiere líderes que comprendan la operación, que escuchen a su gente y que tomen decisiones con conciencia del impacto humano y operacional. Un liderazgo desconectado del terreno no solo gestiona mal, pone en riesgo.

Del mismo modo, la seguridad también se construye desde lo invisible. El estrés, la fatiga, la incertidumbre económica y la presión constante deterioran el desempeño. Un personal agotado emocionalmente no es un detalle menor, es un riesgo operacional latente.

Cuando estas dos capacidades fallan, las otras cuatro dejan de sostener el sistema.

Pero el problema de fondo sigue ahí, porque esto no se resuelve moviendo pasajeros de una aerolínea a otra, sino atendiendo la raíz: la gestión interna de las empresas y el respeto a quienes hacen posible cada operación.

Abogada Aeronáutica. Creadora de “En el Cielo Podcast”.