Apoyados en la eterna culpa femenina, la menopausia se vuelve una membresía mensual que alimenta el bisne del Meno-biz. / Cortesía Opinión 51

La perimenopausia, menopausia y postmenopausia están de moda. ¿Es una victoria femenina? No. Aunque las mujeres se planten firmemente en un escenario, en un podcast, detrás de una pluma o al frente de un movimiento de respeto al cuerpo femenino, siguen sometidas a lo que los hombres quieren. El patriarcado y el machismo convirtieron la caducidad como modelo de negocio.

El marketing moderno ha surfeado las olas de la liberación femenina con la sola intención de capitalizarlo. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y padre de las relaciones públicas, contrató, en 1929, a un grupo de mujeres jóvenes para que marcharan en el desfile de Pascua de Nueva York.

Encendieron cigarrillos ante la prensa y las llamaron las antorchas de la libertad. La poderosa imagen de mujeres fumando no fue ni espontánea ni feminista. Fue orquestada por Eddy, quien nunca quiso venderles nicotina. Bernays vendió la ruptura del código moral que impedía a las mujeres fumar, les vendió igualdad, emancipación y rebeldía. Podemos fumar como ellos, pensaron ellas; no les dieron permiso, lo tomaron. Entonces, como efecto colateral, las mujeres sintieron la libertad de comprar cigarrillos.

En los 70 y 80, las mujeres se incorporan a la fuerza laboral corporativa obteniendo ingresos propios, consolidándose la economía femenina independiente. Al trabajar doble jornada una en la oficina y otra en la casa, las agotó. La “industria” descubrió el cansancio y se enfocó en vender lo necesario para que no se notara.

El marketing crea a la súper mujer: la que trabaja, es mamá perfecta, se viste increíble, sale con las amigas, es la esposa espectacular, tiene una carrera profesional exitosísima-sin-opacar-a-los-hombres, su maquillaje es impecable 24/7, corre con tacones, tiene dinero para gastar, está flaca, huele bien y se mete al agua “en sus días”. Todo gracias a que se habían atrevido a ejercer su libertad y rebeldía para gastar en ellas.

En los 90, las mujeres controlaban el 70-80% del gasto global: había que ayudarles a gastar mejor. La “industria” se inventa el impuesto rosa. Productos genéricos se pintaron de rosa, les escribieron For Women (para mujeres) y les subieron el precio, a veces hasta en un 50%, porque mujeres. Bic lanzó bolígrafos en color pastel: Bic for her, para la delicada mano femenina, demostrando hasta dónde los hombres consideraban nula la capacidad femenina de razonar.

El capitalismo y la masculinidad construyeron una narrativa que nos explica la caducidad de la mujer y para la cual tienen soluciones-a-su-medida. No es que piensen que la mujer ya no sirve porque no da hijos (sí lo piensan), es que la mirada masculina está lista para comprenderlas, y eso cuesta. Los síntomas socialmente aceptados tienen jiribilla, cualquier otro es una rareza:

Resequedad vaginal y atrofia : los hombres ya no pueden penetrar, es urgente lubricar.

Pérdida de la libido : ya no quieren cumplir como hembra ante los machos, habrá que dormirlas como a Gisèle (lean el libro y la investigación de CNN).

Bochornos y sudores nocturnos: se vuelve visible y medible la falta de regulación térmica justificando lo salvaje de la mujer.

Irritabilidad y cambios de humor : gaslighting a la orden. Ninguna petición femenina tiene validez, están hormonales.

Depresión y ansiedad : hay que medicarlas ($$$), atontarlas, porque el agotamiento adrenal de ser súper mujeres no es ni lucrativo ni cómodo para los hombres.

Niebla mental (brain fog) e insomnio : las mujeres siempre fueron incompetentes (porque-los-hombres-chingones). Ahora, ya caducas, lo son más.

Aumento de peso y redistribución de la grasa : yanostánguapas, no son deseables.

Osteopenia y osteoporosis: la feminidad es frágil y más en la vejez.

El Meno-biz incluye conferencias, congresos, retiros, reels, libros y cualquier medio de comunicación que sostenga la narrativa de una feminidad inservible y caduca, desde el machismo. Apoyados en la eterna culpa femenina, la menopausia se vuelve una membresía mensual que alimenta el bisne del Meno-biz. Las terapias de reemplazo hormonal (TRH) fueron creadas por hombres para hombres, vendidas a las mujeres, quienes se sienten rebeldes al usarlas porque están hackeando al sistema de la vejez. Las TRH siguen el ritmo de la testosterona y el sol (ciclo circadiano), sin que les importe que el cuerpo femenino tiene el ritmo de la luna (ciclo infradiano), por eso la suntuosidad en las gráficas de las hormonas femeninas (estrógeno y progestágeno).

Hoy, el Meno-biz representa casi 20 mil millones de dólares anuales y se estima que llegue a los 30 en los siguientes diez años. El 50 por ciento de estas cifras se va a suplementos, cursos y el wellness (bienestar). Este mercado es un brazo del de anti-envejecimiento, que representa casi 80 mil millones de dólares anuales, con una proyección a 6-8 años de 120 mil millones de dólares al año. Es un dineral. La “industria” alimenta la eterna juventud y la necesidad de compensar la disfunción hormonal femenina. Envejecer y cambiar la producción y uso hormonal es evolución natural, no es una condición. No es una enfermedad. No caducamos. No nos descomponemos. No hay nada que componer.

Llevo mucho tiempo escuchando de lejos a amigas, conocidas y desconocidas hablar sobre los síntomas que viven en lo referente a la menopausia y sus alrededores. No había podido compartir nada porque no encontraba síntomas perimenopáusicos. ¡Ya lo tengo! El aguacate me da náuseas.

Antes lo comía con muchísima facilidad y felicidad, pero la disminución de progesterona ha cambiado mi mucosa estomacal, mi sistema inmunológico y la forma de cuidar mi hígado. Mi cuerpo necesita otro tipo de energía y la sabiduría de mi cuerpo rechaza el aguacate. Durante meses los síntomas fueron en aumento, primero un asquito raro hasta que llegó el día en que el aguacate tocó mi estómago y sentí unas náuseas profundas, dolorosas y urgentes. La perimenopausia me ha quitado el aguacate.

Mi cuerpo sigue necesitando agua, vitaminas, minerales, grasas, proteínas y carbohidratos pero en cantidades y fuentes distintas a las que estaba acostumbrada. Cuidado, porque los sueros vitaminados y las sustancias anti-envejecimiento o contra el cansancio no van a recuperar, ni a crear la supermujer que el marketing nos ha vendido, para enriquecer las arcas masculinas.