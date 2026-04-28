elsoldemexico
a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Opinión 51

Análisismartes, 28 de abril de 2026

Opinión de Marilú Acosta / El aguacate perimenopáusico

por Marilú Acosta

La “industria” aprendió de sus errores y la estafa feminista tiene un sutil disfraz: el Meno-biz.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión

ÚLTIMAS COLUMNAS

Más Noticias

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Exportar más, crecer menos

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Crisis por parálisis en Sonora

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

CARTONES

LOÚLTIMO