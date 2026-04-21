Palabra de Antígona / Justicia para Edith Guadalupe

El asesinato de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar obliga a las autoridades a ir al fondo, mirar cada arista de este feminicidio. Desde la aplicación ofreciendo trabajo, su retención y agresión; la conducta de la autoridad; significado de la búsqueda y el hallazgo a manos de su madre y familiares. Atender el contexto, ¿cómo y por qué sucedió?, ¿por qué esperar 72 horas?, ¿qué se conocía y se dejó pasar?

No es como todos los feminicidios, ni es aceptable la opacidad y la impunidad. Urge transparencia, seriedad y verdadero interés. Los detalles del caso dejaron ver un cúmulo de hechos y circunstancias que evidencian una práctica repetida. Inadmisible será que todo quede en salidas fáciles y justificaciones políticas.

Es un ejemplo de la impericia histórica. Urgen transparencia y respuestas sólidas, investigación científica como pidió la presidenta de la República, respuestas al antes, el después y los detalles. ¿Fue el vigilante?, ¿se rompe la cuerda por lo más delgado?, ¿se trata de un grupo criminal operando a la luz del día, hay falta de coordinación para prevenir, atender y castigar? No es un asunto solo policiaco, sino parte de la maraña omisa y burocrática. ¿Qué se ocultó y quién ocultó a la agencia de colocaciones o trata de personas?, ¿hubo medidas para evitar el delito contra muchísimas jóvenes?

Aconteció en una semana crucial de alegatos oficialistas respecto al informe de las desapariciones, más la visita Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hablando con víctimas; en medio de la discusión sobre el proceso para una Ley General para investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.

La joven desapareció el 15 de abril tras salir de su casa en Iztapalapa rumbo a una supuesta entrevista de trabajo; se le vio en avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez, nunca salió. Hallada muerta dos días después. ¿Sabía la autoridad la historia del edificio? Sabe que en el piso donde estuvo Edith Guadalupe se encontró su bolsa. Sabían que las contrataban bajo condiciones como no llevar identificación, ¿será una línea de investigación?

La rápida reacción de sus familiares, detonó el escándalo. Claudia Zaldívar, la madre, clara, directa, denunció sin victimismo omisiones y corrupción; también la Fiscalía de la Ciudad de México nos debe una explicación. Esencial fue el bloqueo callejero obligando a los medios a difundir en tiempo real. ¿Se investiga que ahí enfrente hubo apenas otros dos feminicidios? ¿Qué puede decirnos la autoridad al respecto? ¿Qué es realmente lo que investiga? O ¿todo es discurso sobre la condición femenina y el patriarcado?

Lo que resulte de este feminicidio será crucial para la discusión de esa Ley General que eventualmente dará un vuelco 30 años después, por la posibilidad constitucional que sin romper el pacto federal, obligará a los tres órdenes de gobierno a investigar, atender y resolver el feminicidio con medidas únicas, ese que termina con la vida de 11 mujeres diariamente.

Banalizar, hablar solo de si suben o bajan las cifras, de detenciones y luego dar carpetazo, como si la vida humana careciera de valor es criminal. Si llegamos todas, es por todas que no debe olvidarse cada una de las aristas. Que nos digan claramente si el edificio de Revolución 829 ¿fue o es un espacio oficial donde se daba protección a periodistas? Que digan. ¿No es gobierno humanista el que nos ofrecen?

Una buena noticia fue la actitud y comportamiento de la madre Claudia Zaldívar, luchadora social de la antigua zona expropiada de Iztacalco/Iztapalapa, campamento 2 de octubre, no una madre llorosa. Hay que entender que ya llegamos a la cultura de la defensa y denuncia de la violencia contra las mujeres, en todo México.