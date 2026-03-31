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Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Sara Lovera

Análisismartes, 31 de marzo de 2026

Palabra de Antígona / Menos discurso presidenta

Las violencias feminicidas definidas en la Ley de Acceso, carecen, 20 años después de una política integral y dinero. Se parcha a la normatividad, mientras el programa global no se cumple.

*Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx

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