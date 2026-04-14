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Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Sara Lovera

Análisismartes, 14 de abril de 2026

Palabra de Antígona / No dialogar, error histórico

Una de las razones más perniciosas para no avanzar en la política de género en los últimos años es no dialogar con las mujeres organizadas.

La crisis humanitaria que discutirá la Asamblea de la ONU no es un chiste. Se suman expedientes y reclamos en el comité de la CEDAW y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Periodista, editora de género en la OEM, directora del portal informativo semmexico.mx

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