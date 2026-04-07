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Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO

Sara Lovera

Análisismartes, 7 de abril de 2026

Palabra de Antígona / Las buscadoras

Estas mujeres no merecen el silencio ni la indiferencia; dejaron de ser, hace mucho tiempo, mujeres sumisas y calladas. Son las actoras centrales de la aspiración del pueblo de México a la justicia y la democracia.

Periodista, Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx

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