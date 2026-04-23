Pedagogía de la Ineptitud

La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció que “hubo un retraso de 15 horas entre la petición de la familia de Edith Guadalupe Valdez Saldívar, hallada muerta en un inmueble de avenida Revolución, y la actuación de las autoridades ministeriales”. Esa declaración pretende hacer creer que dicho comportamiento es excepcional en el actuar de los agentes de investigación y ministerios públicos.

Se sabe que pedir dinero o revictimizar a los familiares para empezar una investigación no es un hecho aislado. La joven fiscal encapsuló el comportamiento de sus subordinados y no se atrevió a decir la pesadilla de las víctimas al tener contacto con la burocracia ministerial. ¿No lo sabe o no lo quiere ver? La ausencia de una visión integral del fenómeno delictivo ha llevado a la 4T repetir las prácticas meramente punitivas acompañadas de corrupción, ahí radica el desastre.

La fiscalía de la CDMX está colocada como una de las más ineficientes instituciones del país. En estos primeros meses del año se han registrado un total de 711 desaparecidos y 251 personas no localizadas (Proceso, 20/04/26/). Desde un análisis comparativo la capital se ha colocado en los primeros lugares de desaparecidos a nivel nacional, junto con el Estado de México y Guanajuato. También, de acuerdo con cifras oficiales en enero de 2026 los feminicidios en la Ciudad de México se incrementaron 57% en el primer trimestre de 2026 (11 casos) comparado con 2025 (7 casos), y la violación simple incrementó a 197 casos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (El Universal, 21/04/26).