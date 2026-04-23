Análisisjueves, 23 de abril de 2026
Pedagogía de la Ineptitud
A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde.
Séneca
La tragedia de la joven Edith Guadalupe Valdez Saldívar representa un ejemplo reiterado de la actuación de la fiscalía. No valen disculpas ni poses histriónicas. En efecto, únicamente muestra y constata la pedagogía de la ineptitud.
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