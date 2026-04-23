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Pedro Peñaloza

Análisisjueves, 23 de abril de 2026

Pedagogía de la Ineptitud

A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde.

Séneca

La tragedia de la joven Edith Guadalupe Valdez Saldívar representa un ejemplo reiterado de la actuación de la fiscalía. No valen disculpas ni poses histriónicas. En efecto, únicamente muestra y constata la pedagogía de la ineptitud.

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