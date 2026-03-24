Perspectiva de Género / Complicidades











Ciudad de Mexico , 24 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Las violencias contra veracruzanas han estado presentes en el primer bimestre de 2026. Son nueve los feminicidios registrados para la entidad, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres). De manera inédita, la información coincide con la cifra oficial dada a conocer hace unos días por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tuxpan (con dos feminicidios), Agua Dulce, Cosoleacaque, Tlapacoyan, Papantla, Ixhuatlancillo y Martínez de la Torre son los municipios en donde se han documentado los casos que ha dado a conocer el Observatorio.

En cuanto a los homicidios de veracruzanas, el OUVMujeres ha reportado un total de siete. Cabe destacar que el número dado a conocer por el Secretariado sólo en el mes de enero supera por mucho esta cifra: asciende a un total de 28. Así, la fuente oficial coloca a Veracruz entre las entidades de la República que concentran el 41.6% de víctimas mujeres de homicidio culposo.

El Observatorio reporta también 68 desapariciones de mujeres para este bimestre. Del total, 39 de ellas fueron localizadas. Una más fue ubicada sin vida. De las otras no se tiene noticia de su paradero. Se trata de dos adultas mayores, 35 mujeres adultas y 31 menores de edad. Xalapa encabeza a los municipios con el mayor número, aquí hay un total de 15. Le sigue Tuxpan con cinco y Papantla con cuatro.

En cuanto a las agresiones a mujeres, se han reportado un total de 34. Veracruz, Xalapa, Acayucan y Coatzacoalcos figuran como los municipios con el mayor número de casos. Son las violencias físicas y psicológicas las más recurrentes, las cuales son perpetradas con mayor frecuencia por hombres.

A diez años de que tuviera lugar la primera Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz, implementada por el gobierno federal, nos encontramos con el mismo número y frecuencia de feminicidios que en 2015. Es decir, la situación no ha mejorado y permanece igual que cuando no teníamos Alerta sobre la entidad. Cabe preguntarse aquí si el mecanismo es deficiente o si éste si quiera ha sido implementado medianamente.

Sumado a ello, las desapariciones de veracruzanas se han incrementado sin control desde 2021. Además de dolorosa, también es evidente la proliferación de agrupaciones de familiares de personas desaparecidas, quienes hacen las funciones de una autoridad que desde hace décadas carece de estrategia para atender esta crisis humanitaria.