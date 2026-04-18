Poderes arbitrarios contra las cuentas bancarias

Efectivamente, pues otorga a una simple dependencia –y, por su conducto, a quienes detentan el poder– la potestad de congelar los fondos de cualquiera, bastando con señalar “indicios” de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Sí, es imposible congelar todas las cuentas, pero lo relevante es que el poder político puede bloquear a cualquiera cuando quiera.

Según la Corte, se trata de un procedimiento preventivo que no vulnera los derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica, subrayando que no constituye una sanción penal, sino una medida “cautelar administrativa”.

Aunque la Corte diga que no hay “sanción penal”, en la práctica hay castigo sin sentencia: se priva a las personas de su patrimonio y de liquidez, empobreciéndolas, obligándolas a probar su inocencia y dificultando el que lo hagan.

Ante esta clase de noticias, se entiende por qué la inversión privada en México ha descendido y por qué hoy está estancada. No solo la extranjera, sino la nacional, el 92% del total, incluyendo la de las Pymes, las más vulnerables ante riesgos como un bloqueo de cuentas.

La jurista Ana Laura Magaloni ha expuesto atinadamente la relación entre la erosión de la certeza jurídica y el estancamiento económico, que describe como una especie de elefante en medio de la sala que no se aborda en eventos como las convenciones bancarias.

Pero esto va más allá de la inversión. Cuando el poder puede tocar el patrimonio de cualquiera sin controles, lo que está en juego no son unas cuantas cuentas bancarias: son los derechos básicos y la libertad de cada uno de nosotros.