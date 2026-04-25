El fracking y nuestra caja ideológica

No solo se trata de superar el veto retórico y de facto contra esta tecnología del sexenio pasado. Da pie a una esperanza de liberación de lastres ideológicos que nos han hecho perder muchos años, y es especialmente oportuna cuando se amontonan señales de debacle en Pemex, ahora con el caos en su conducción evidenciado por el escándalo del derrame en el Golfo.

En siete años de “Cuarta Transformación” la producción petrolera ha caído casi 25% y se ha proyectado que a 2030 apenas estaremos en un millón de barriles diarios, 500 mil menos que ahora. En cuanto a la “soberanía energética”, seguimos importando más de la mitad de la gasolina que consumimos y, con esas cifras de extracción, nuestras refinerías dependerán más y más de petróleo importado.

En gas natural, hoy por hoy la fuente clave para la generación eléctrica y la industria, tres cuartas partes del que usamos viene de Estados Unidos, con 80 por ciento de ese total proveniente de Texas. Son datos de la propia Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética, donde se introduce la reconsideración del fracking y se sostiene el énfasis en la soberanía, pero con viraje realista.

Allá sí se habla de una revolución energética gracias a esta técnica para extraer gas natural y petróleo atrapados en formaciones rocosas de muy baja permeabilidad –lutitas (shale)–, con perforación horizontal e inyección de agua, arena y químicos para fracturar y liberar los hidrocarburos. Con despegue hacia el 2010, nuestro vecino se convirtió en el mayor productor mundial, pasando de un saldo deficitario a ser exportador neto.

Gran parte del aumento en la demanda global de petróleo desde entonces ha sido cubierto por el fracking, y esta historia ha tenido lugar literalmente a unos pasos de la frontera. Su cuenca más productiva –Permian– está entre Texas y Nuevo México y compartimos con los texanos la de Eagle Ford, de gran pujanza. Tiene fundamento la visión del gobierno.

De hecho, ya somos beneficiarios de este boom, que nos ha permitido evitar alzas en tarifas eléctricas y apuntalar la competitividad de nuestra industria manufacturera. Tenemos acceso al gas natural más barato del mundo, que nos llega sin fricciones a través de una amplia red de gasoductos. Dado que su extracción es asociada al petróleo shale, en ciertos momentos y regiones se llega a dar un precio negativo por falta de capacidad de almacenamiento.

Los precios que pagamos por millón de Unidades Térmicas Británicas (BTU) oscilan entre tres y cuatro dólares. En Europa o en Asia, que enfrentan alta volatilidad por factores como el geopolítico y dependen mucho de gas natural licuado transportado en buques cisterna, superan frecuentemente los 10 dólares y llegan a 15 o más.

Eso es muy bueno, pero también ahí está el meollo del dilema sobre la idoneidad del desarrollo del fracking en México. No solo hay que evaluar la parte medioambiental, para lo cual, en otra buena noticia respecto a cómo se manejaba eso en el sexenio pasado, el gobierno creó un comité consultivo que luce bastante sólido. Sin embargo, para muchos analistas, la cuestión no es que podamos hacerlo, sino si conviene: un problema de lógica económica.

David Shields, experto en petróleo, lo ha explicado así de claro: dado que es prácticamente imposible igualar la competitividad estadounidense en el sector al menos a mediano plazo, ¿tiene sentido producir caro cuando puedes comprarles tan barato?

Pemex no tiene experiencia en este campo, así que se requeriría de la participación de empresas especializadas extranjeras. Sin embargo, como señala Shields, si ya están operando en Estados Unidos con condiciones óptimas de riesgo, costo y rentabilidad, amplias reservas y una cadena de valor bastante desarrollada de servicios y logística, México tendría que ofrecer mucho más que un modelo contractual atractivo. Se necesita un marco robusto de regulación, criterios técnicos, infraestructura, certidumbre jurídica, pero no lo tenemos. Habría que hacer cambios importantes.

Pemex, en su estado actual, puede ser un lastre en vez de soporte. Habría que pensar muy bien en qué papel jugaría. Argentina, uno de los pocos países que han consolidado una industria exitosa de fracking fuera de Estados Unidos, hizo de su petrolera YPF un facilitador. Nosotros podríamos encontrar nuestra propia ecuación.

No todos los analistas piensan que el fracking en México es una apuesta temeraria. El recurso ahí está. Tenemos una de las mayores reservas prospectivas de gas no convencional del mundo. Siguiendo la estrategia gubernamental, principalmente en dos cuencas en la frontera, entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y otra muy importante entre Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Se proyecta que, con ese aporte, en 10 años podríamos pasar de producir 2.3 mil millones de pies cúbicos diarios a 8.6 mil millones, 260 por ciento de aumento.

¿Es factible? Si se encuentra una fórmula que haga sentido económico con un modelo socioambiental sustentable, lo es, pero analistas calculan que, en función de la dinámica del fracking, se requeriría, cada año, perforar unos tres mil pozos e inversiones por más de 35 mil millones de dólares.