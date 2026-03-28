Allá por los años 70, el grupo de sevillanas Los Amigos de Gines hizo famosa la canción, una melodía que habla principalmente del dolor que se pasa cuando un ser querido fallece y, literal, nos deja un vacío en el alma. Hoy, que mi madre hubiera cumplido 75 años de edad, me imagino cómo hubieran sido sus recuerdos si la tecnología de hoy hubiera sido la de ese momento.

Antes una madre dejaba cartas, recetas y álbumes con muchas fotos impresas. Partimos de un recuerdo físico, un papel, por ejemplo, y de ahí creamos y recreamos eventos para sentir nuevamente emociones pasadas y quedarnos viendo a la pared, como idos, recordando e imaginando. Hoy ya no es solo el papel y la imaginación. También una madre deja notas de voz, chats, fotos en la nube, videos, playlists y perfiles de redes sociales que siguen ahí, probablemente para siempre. Es decir, la tecnología no vence a la muerte, pero sí cambia la forma en que recordamos.

¿Cuántos de nosotros no quisiéramos volver a escuchar la voz de la abuela? Pues hoy se puede hacer, y eso me lleva a una pregunta: ¿Vale la pena revivir en lugar de recordar? La gran diferencia radica en que revivir busca construir presencia y recordar es honrar lo vivido. Cada uno pasa el duelo como mejor puede, no hay receta, pero es un hecho que revivir no es necesariamente la mejor apuesta cuando se ama y se debe dejar ir. Pero la tentación es mucha. No en vano siempre han existido “médiums” que aseguran conectarnos con las personas fallecidas y que hoy se ven mezclados con la IA. Reuters ha documentado cómo la IA ya se usa para recrear voces y avatares de seres queridos fallecidos, mientras expertos advierten dudas sobre consentimiento, privacidad y el posible impacto en el proceso deƒ duelo. La agencia de noticias AP también reportó casos de personas que decidieron grabar su voz para que su familia pudiera interactuar con una versión artificial después de su muerte. Es decir, trascender en la muerte a partir de revivir y no de recordar.

Una solución más terrenal y que ayuda a recordar es, por ejemplo, la que tiene Apple con Digital Legacy, para que una persona designada pueda pedir acceso a la cuenta de alguien fallecido y hasta remover el Activation Lock de sus dispositivos, es decir, entrar en la intimidad de aquella persona como si nos hubieran dado acceso a su diario virtual. Google, por su parte, tiene Inactive Account Manager para decidir quién recibe ciertos de datos si una cuenta queda inactiva. Meta, por su parte, permite memorializar cuentas para conservarlas como espacio de recuerdo y protegerlas de accesos indebidos o fraude, cosa que es muy útil. Sea cual sea la manera en que la tecnología te ayuda, siempre es válido usar herramientas. Antes era una foto impresa, hoy es un audio o un video digital, pero siempre es recordar con amor.

@daguilargallego X