Cambio climático, el responsable del aumento del dengue 

El cambio climático tiene repercusiones en los sistemas de salud y amplía los riesgos de padecer las enfermedades transmitidas por vectores

Montserrat Maldonado

El aumento de la enfermedad y su presencia en México

El dengue es la enfermedad transmitida por mosquitos de más rápido crecimiento en el mundo, subraya la OMS.

Y es que la incidencia del dengue ha aumentado drásticamente en todo el mundo en las últimas décadas, pasando de 505 mil 430 casos notificados en el año 2000 a 14.6 millones en 2024, por lo que la enfermedad es ahora endémica en más de 100 países.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de México, en el país se ha presentado un incremento cada cinco años: 2014 con 32 mil 100 casos, 2019 41 mil 505 y 2024, el año con más casos, con un total de 125 mil 160.

“Hemos visto que ha cambiado la adaptación de los mosquitos, ya pueden sobrevivir en temporadas de sequía durante varios meses, es decir, los mosquitos se van adaptando a nuevas condiciones climáticas.

En la investigación se señala que sí existe una temporalidad donde el contagio va en aumento, el cual se puede apreciar en los meses donde hay más lluvias, como julio, agosto y septiembre.

Regla Nava señaló que aunado a esta investigación, se estima que el próximo pico de casos de dengue en el país podría ocurrir entre 2028 a 2029.

El pasado 20 de febrero, la OMS pidió mantener y reforzar las acciones de prevención, vigilancia y preparación de los servicios de salud contra el dengue en toda la región de las Américas.

Sin embargo, durante 2025 circularon los cuatro serotipos del virus simultáneamente, lo que mantiene el riesgo de brotes y de formas graves de la enfermedad.