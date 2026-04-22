Hay que plantar bosques, no solo árboles

En todo el mundo se planea plantar más de un billón de árboles esta década, aunque muchos de ellos no sobrevivirán o serán inservibles

Sin embargo, muchos proyectos de reforestación presentan una deficiencia crítica: dependen excesivamente de plantaciones de monocultivo, vastas extensiones plantadas con una sola especie arbórea.

Los bosques son mucho más que simples fábricas de madera. Regulan el agua, almacenan carbono, proporcionan hábitat para la fauna silvestre, refrescan el paisaje circundante e incluso aportan beneficios para la salud humana.

Los árboles con árboles de diversas especies crecen más.

Planteamos una pregunta sencilla: ¿Qué pasaría si intentáramos imitar la naturaleza y plantáramos una mezcla de especies en lugar de un monocultivo?

Las diferencias, una década después, son sorprendentes.

Las parcelas de especies mixtas, en cambio, son estratificadas, complejas y dinámicas, con follaje que llena la copa y una diversidad de plantas y animales que prosperan a sus pies.

Entonces, ¿por qué siguen siendo comunes los monocultivos?

* Científicos en Ecología Espacial y Conservación del Instituto Smithsonian. Traducción de El Sol de México.