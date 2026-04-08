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Finanzasmiércoles, 8 de abril de 2026

BBVA ve positivo abrir fracking para gas natural en México 

El gobierno federal analizará nuevos métodos para aumentar la producción de gas natural con el objetivo de disminuir la dependencia energética de Estados Unidos

Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México

Dentro de esta estrategia, se prevé que Petróleos Mexicanos (Pemex) encabece la explotación de yacimientos no convencionales de gas en el norte del país y en el Golfo de México.

Músico, mago, fotógrafo y periodista financiero. En El Sol de México me especializo en temas de finanzas públicas, pensiones, banca, transparencia y asuntos fiscales.

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