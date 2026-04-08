BBVA ve positivo abrir fracking para gas natural en México 











Ciudad de Mexico , 8 de abril de 2026 Ver más periódicos

La geografía del norte de México es comparable con la de Texas, lo que abre la posibilidad de replicar ese modelo y generar beneficios similares. / Foto: Reuters

La apertura del gobierno federal a la fracturación hidráulica o fracking para la explotación de gas natural es una señal positiva para fortalecer la seguridad energética del país, consideró BBVA México.

Carlos Serrano, economista en jefe del banco, afirmó que permitir esta técnica podría generar beneficios similares a los obtenidos en Texas, donde el uso del fracking permitió pasar de un déficit energético a una posición de autosuficiencia en petróleo y gas natural.

En conferencia de prensa, el especialista señaló que la geografía del norte de México es comparable con la de Texas, lo que abre la posibilidad de replicar ese modelo, además de que las nuevas tecnologías permiten utilizar menos agua en el proceso de extracción.

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México podría beneficiarse de manera muy similar a lo que se ha beneficiado Texas con la explotación del fracking. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el gobierno analizará nuevos métodos para aumentar la producción de gas natural, entre ellos el fracking, con el objetivo de disminuir la dependencia energética de Estados Unidos.

Lo que estamos planteando es que un grupo de científicos, expertos en agua, en geología, nos diga si hay tecnologías que puedan utilizarse que no tengan los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que se hicieron, en su momento, en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, presidenta.

Para el economista en jefe de BBVA México, la discusión sobre el fracking cobra relevancia en medio de la incertidumbre internacional en los mercados energéticos, particularmente tras el conflicto en Medio Oriente, que evidenció la vulnerabilidad de los países que dependen del exterior para su abasto.

No obstante, recordó que en el caso de México el impacto en el gas natural ha sido menor, debido a que la mayor parte de las importaciones provienen de Texas, lo que ha permitido mantener cierta estabilidad en el suministro.