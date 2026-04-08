BBVA ve positivo abrir fracking para gas natural en México
El gobierno federal analizará nuevos métodos para aumentar la producción de gas natural con el objetivo de disminuir la dependencia energética de Estados Unidos
Miguel Ángel Ensástigue / El Sol de México
Dentro de esta estrategia, se prevé que Petróleos Mexicanos (Pemex) encabece la explotación de yacimientos no convencionales de gas en el norte del país y en el Golfo de México.
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