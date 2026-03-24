El director de la institución bancaria múltiple criticó la lentitud en los procesos judiciales para recuperar el préstamo cuando hay un impago

Rubén Romero / El Sol de México

En un crédito hipotecario, detalló, que aun cuando la garantía existe, el banco puede tardar entre cinco y seis años en adjudicar y venderla para recuperar los recursos.

Dicho rezago eleva el costo del financiamiento y limita la capacidad del sistema para expandir el crédito con mayor rapidez.

Por ello, Escandón insistió en la necesidad de contar con más tribunales especializados en materia mercantil que sean capaces de resolver con mayor velocidad los litigios relacionados con el financiamiento.

“Es el tipo de cosas que suenan fáciles cuando se dice que el crédito debe crecer tanto por ciento del PIB, pero para que eso ocurra también se requieren condiciones legales y operativas del día a día”, señaló.

“El crédito no se otorga por decreto. Nosotros reaccionamos a las necesidades de los clientes. Si el empresario no tiene ánimo de invertir, no te va a pedir crédito”, dijo.

Aseguró que si se logran acuerdos rápidos en sectores clave, del T-MEC podría reactivarse el ánimo empresarial y con ello la demanda de financiamiento.

“Lo importante es que los clientes tengan confianza, certidumbre y ánimo de inversión. Es ahí cuando piden crédito”, resumió.

Escandón consideró que, si México quiere mandar una señal clara al mercado, debe concentrarse en destrabar primero sectores estratégicos como el automotriz y el acerero, que hoy enfrentan presión por aranceles, costos y un tipo de cambio bajo.

“Si se destraba el tema automotriz, te puedo asegurar que empieza a llegar inversión de todas partes”, sostuvo.

Más apertura del gobierno

Escandón participó en las reuniones con el gobierno federal en el marco de la 89 Convención Bancaria y aseguró percibir una mayor apertura hacia las inquietudes del sector bancario, en comparación con años previos.

“Me voy de esta Convención con la sensación de que hay más apertura y comunicación con las autoridades. Antes te veían, pero no te escuchaban; hoy veo más disposición”, comentó.

Destacó como una señal favorable el reconocimiento a los esquemas de inversión mixta y una mayor disposición a discutir mecanismos para facilitar crédito, inversión y crecimiento.

“Yo diría que el principal riesgo económico para México sigue siendo el comercio exterior”, advirtió.

Añadió que, si por alguna razón política se rompiera el curso técnico de la negociación y se frenaran los acuerdos con Washington, el impacto sería muy negativo para México.

“Estamos demasiado ligados y entrelazados a la economía de Estados Unidos. Cambiar esas cadenas de suministro de la noche a la mañana es imposible”, concluyó.