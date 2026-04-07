elsoldemexico
Gossipmartes, 7 de abril de 2026

Aaron Paul, actor de “Breaking Bad”, será invitado estelar de la CCXP

El actor conocido por interpretar a Jesse Pinkman participará en paneles, firmas de autógrafos y sesiones de fotos durante la CCXP México, los días 24 y 25 de abril

Luis Valdovinos / El Sol de México

¿Quién es Aaron Paul?

En cuanto a los precios, el pase para el viernes va de los 990 a los mil 108 pesos, el del sábado de los mil 200 a los mil 488 pesos, mientras que el abono para los tres días oscila entre los mil 990 y los dos mil 400 pesos.

Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.

Luis Valdovinos
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Cambio urgente

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Afores, claves en infraestructura

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Las buscadoras

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Enfrentar la crisis de desapariciones

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES