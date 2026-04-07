Aaron Paul, actor de “Breaking Bad”, será invitado estelar de la CCXP
El actor conocido por interpretar a Jesse Pinkman participará en paneles, firmas de autógrafos y sesiones de fotos durante la CCXP México, los días 24 y 25 de abril
Luis Valdovinos / El Sol de México
¿Quién es Aaron Paul?
En cuanto a los precios, el pase para el viernes va de los 990 a los mil 108 pesos, el del sábado de los mil 200 a los mil 488 pesos, mientras que el abono para los tres días oscila entre los mil 990 y los dos mil 400 pesos.
Reportero de entretenimiento en la sección Gossip. Cobertura de televisión, cine, teatro, streaming, música y temas de cultura.