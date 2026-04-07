









Ciudad de Mexico , 7 de abril de 2026 Ver más periódicos

Las fotografías y sesiones de firma de autógrafos con Aaron Paul tendrán un costo extra. / Foto: Instagram: @ccxp_mx

Aaron Paul, una de las figuras más reconocidas del elenco de “Breaking Bad”, visitará México en la próxima edición de la Comic Culture Experience (CCXP), que se celebrará del 24 al 26 de abril en el Centro Citibanamex.

Como cada año, conforme se acerca la fecha, el evento comienza a revelar a sus invitados estelares. En esta ocasión, el actor que dio vida a Jesse Pinkman en “Breaking Bad” figura como uno de los nombres más destacados del cartel.

Con cinco nominaciones al Emmy por dicho personaje, al que también volvió en el spin-off “Better Call Saul” y en la película “El Camino: A Breaking Bad Movie”, Aaron Paul será parte de este evento de cultura pop, no solamente visitando un día, sino el viernes 24 y domingo 25.

La organización del evento dio a conocer que el actor formará parte de distintos paneles durante los dos días de actividades, además de ofrecer sesiones de fotos y firmas de autógrafos para los asistentes.

Además de su papel más notorio, el actor también ha formado parte de otros proyectos dentro de la cultura pop, como su trabajo dando voz a Todd Chavez, coprotagonista de “BoJack Horseman”, un joven veinteañero que pasa de ser un personaje perezoso a emprender un camino de crecimiento y superación personal.

La película "Ash", la sexta temporada de "Black Mirror", en el episodio "Beyond the Sea", así como "Truth Be Told", "The Path" y "Need for Speed", son otros de los proyectos en los que el actor de 46 años ha participado a lo largo de su carrera.

Como parte de los logros obtenidos por su interpretación de Jesse Pinkman, Paul recibió tres premios Emmy al Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática, en 2010, 2012 y 2014, otorgados por la Academy of Television Arts & Sciences de Estados Unidos.