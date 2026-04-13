El actor encabezó una iniciativa que reunió a estudiantes, profesores y profesionales de la danza para mostrar los ejercicios fundamentales del ballet

EFE

El espectáculo pudo verse en el Muelle Uno, ante el museo Centro Pompidou, como parte del Festival Internacional de Danza Tip Toe, que impulsa Banderas en su ciudad natal.

El objetivo es “sacar las artes escénicas a la calle, sacarlas de los escenarios y ponerlas al servicio de los ciudadanos”, justificó el artista español.

El ejercicio, interpretado por estudiantes y profesionales de Andalucía, refleja la disciplina del ballet y su capacidad de transmitir belleza y elegancia, destacó el Teatro del Soho

En la presentación de Tip Toe hace unos días, el actor resaltó que, desde el inicio del Teatro del Soho, quería “incluir la danza como una de las artes escénicas que debían formar parte”.

A su vez, Lacarra valoró la colaboración con Banderas como “un regalo de la vida inesperado”.