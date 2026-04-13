Danny Trejo: De “Machete” a explorador de los secretos aztecas

El actor de 81 años se deja sorprender por el México prehispánico en la nueva temporada de “Misterios inexplorados”, programa del que está orgulloso porque dice que está enseñando algo

Luis Valdovinos / El Sol de México

En ese sentido, el actor también compartió su asombro por el Templo Mayor y la manera en que convergen lo prehispánico con lo colonial y la sociedad actual.

“Justo al lado de la gran Catedral hay unas ruinas, eso fue lo que realmente me impresionó. En cualquier lugar, puedes encontrar algo. He estado excavando en mi patio trasero para ver si hay algo”, dijo bromeando entre risas.

Más allá de sus papeles ligados a la violencia, Danny Trejo destacó su faceta como narrador, al considerar que transmitir enseñanzas le brinda un sentido más completo a su carrera

“No solo estoy moviendo un machete, disparando un arma o golpeando a alguien. En realidad estoy enseñando algo y creo que eso es una carrera más completa. Estoy realmente orgulloso, orgulloso de este programa”, dijo.

“Simplemente llego y soy yo mismo. No tengo muchas líneas que aprender ni tengo que decirlas de una manera u otra. Simplemente soy yo”, agregó.

“Misterios Inexplorados” llegará a History Channel el 18 de abril, con un capítulo por semana hasta el 20 de junio.