El actor español Iván Sánchez destaca que el éxito de este género televisivo se debe a la conexión emocional que las historias generan con el público

Luis Valdovinos / El Sol de México

En entrevista con El Sol de México, el integrante del elenco considera que estas historias continúan conectando con el público por su profundidad humana.

“Doc” también representó para él una oportunidad que, más allá del drama, lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza humana y los conflictos que atraviesan sus personajes.

“Sin duda conectan por la humanidad, cuando uno está expuesto de esa manera en un hospital, sea por algún familiar o por uno mismo, estando ahí dentro sabemos lo vulnerables que nos volvemos”, dijo Iván Sánchez.

A partir de ese momento, debe reconstruir su vida personal y profesional mientras enfrenta las consecuencias de decisiones que ya no recuerda.

“Es una serie donde corren muy bien tanto las historias médicas como las historias personales de los doctores, se va entrelazando todo”, dijo.

“El personaje de ‘Marco’, que es un poco un punto y aparte dentro del hospital, me pareció divertido, muy distinto a lo que yo había hecho”.

Sobre su preparación, el actor explicó que, aunque revisó la versión original italiana, su intención fue comprender el tono sin replicarlo, para construir una interpretación propia dentro del contexto mexicano.

“Quería saber el tono de la serie, un poco por donde iba, jamás para copiar nada, porque aparte el carácter mediterráneo en Italia no tiene nada que ver con Latinoamérica y en este caso con México”.

La segunda temporada de “Doc”, serie producida por Sony Pictures Television esta disponible Netflix, con 20 episodios que se suman a los 20 de su primera entrega.

El drama médico se colocó en en la lista de lo más visto a días de su estreno.