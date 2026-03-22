“Ted” regresa con más comedia sin filtros

La serie basada en la saga cinematográfica estrena segunda temporada y retoma su esencia en los años 90, una época que, según el actor Scott Grimes, permite explorar un humor más libre

Luis Valdovinos / El Sol de México

En 2012 la franquicia debutó con una primera cinta protagonizada por Seth MacFarlane en la voz de “Ted” y Mark Wahlberg como “John”; más de una década después, la historia se mantiene vigente.

“Nunca busco ofender a nadie, solo quiero hacer reír a todos. ¿Saben cuánta gente se burla de los pelirrojos? Muchísima. Yo no me ofendo, no me importa, porque me gusta reír”, añadió.

Para Scott Grimes, el secreto de que la franquicia se mantenga vigente, radica en el instinto de su creador para conectar con el público.

Cuando “Ted” apareció en la cultura popular, los temas tabú como el sexo eran una novedad por la forma en los que los abordaba; en cambio ahora, “se ha suavizado”, reconoció.