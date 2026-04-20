Harán una nueva versión de la telenovela de 1991 “La pícara soñadora”

Abril Di Yoro y Darío Duque encabezan el elenco; como antagonista actúa María José de la Cruz

Alma Rosa Camacho / El Sol de México

“Dos jóvenes que al conocerse y tratarse no se llevan bien y al paso del tiempo en ellos nace el amor. Sin embargo lo basan en mentiras”, dijo Carlos Murguía en el inicio de grabaciones de la serie.

“Estoy muy contenta por haber logrado el papel de ‘Lupita’ y sé que antes la caracterizó Mariana Levy. Pongo todo mi empeño y esfuerzo para quedar a la altura de su trabajo hecho en lo que fue una telenovela”, confió Abril.