De perfil. José Manuel López Velarde: Vocación a prueba de bullyin

El autor de “Mentiras, el musical” afirma haber sufrido bullying en su infancia debido a que tenía más interés por el arte, que por el futbol. Desde niño, disfrutaba contar historias

Froylan Escobar Lara / El Sol de México

Hoy, su nombre es conocido por ser el creador de uno de los musicales más longevos de México, “Mentiras, el musical”, cuya adaptación a una serie rompió récords de audiencia en Amazon Prime.

Pero pocos conocen el arduo camino que tuvo que recorrer el escritor para llegar hasta donde está actualmente.

En el recreo, él se sentaba a leer, a diferencia de otros niños que jugaban futbol, o practicaban otros deportes; eso lo llevó a ser blanco fácil del bullying.

“Me decían sidoso, maricón, rosita fresita y esas cosas”, afirmó Velarde en entrevista con El Sol de México, horas antes de una función más de “Mentiras”, en el Teatro Aldama.

El acoso escolar se prolongó desde la primaria hasta la preparatoria. Cada comentario negativo que recibió lo entrenó para tener una mayor agilidad mental y saber qué contestar.

El origen de “Mentiras”

“También mi tía me llevó a cantar en un coro en una iglesia y cantaba en la escuela cuando hacían algún festival, me escogían a mí para el Día de las madres”, dijo.

“A mis primas y a mi hermana les montaba, de lo que me acordaba de la obra, algo similar, porque además tenía el disco, el LP del musical ‘Anita la huerfanita’”, recordó.

En busca de identidad

Con el tiempo, la obra se convirtió en una plataforma para muchas actrices, entre ellas Mariana Treviño, Michelle Rodríguez, y Natalia Sosa, entre otras.

“Fue muy duro, muy difícil y al mismo tiempo tuve que reconciliarme con que el éxito de la serie tiene que ver con el trabajo que yo hice desde la obra hasta todo el desarrollo de esa serie, todo lo que dejé ahí, desde lo general hasta lo muy concreto.

Después del éxito

Aunque creía que “Mentiras” le daría herramientas para facilitar el montaje de nuevos proyectos, esto no sucedió así, ya que, al ser considerado un productor de obras “comerciales”, el rubro cultural le cerró las puertas.