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Gossipmartes, 21 de abril de 2026

Mía Rubín pide visibilidad para proyectos emergentes

La cantante reflexiona sobre el pop mexicano en la actualidad, y presenta un sencillo inspirado en la fantasia del amor

Belén Eligio / El Sol de México

La también actriz continúa abriéndose paso en este panorama, incursionando con un sonido que mezcla ritmos urbanos con los beats clásicos del pop

El tema “Lento”, una coautoría con María Centeno, que surge a partir de la fantasía del amor, y de los primeros “crushes” en sus respectivas vidas, es su más reciente lanzamiento. 

“Habla de este amor que incluso nos creamos cuando no lo hemos experimentado todavía, como ‘tú y yo para siempre en el atardecer’. Hablábamos de nuestros primeros ‘crushes’, y fue chistoso porque fueron personajes animados”.

En este clip la intérprete aparece caracterizada como sirena, nadando en un océano rodeada de medusas y ballenas

Según relata, para lograr las imágenes grabó múltiples tomas y referencias visuales, que posteriormente fueron procesadas mediante IA

Mía subrayó que pese al uso de la tecnología, este tipo de trabajos requieren una fuerte intervención humana para alcanzar los resultados deseados, además de una visión clara para integrar ambos mundos.

“Podemos utilizarla para expandir nuevas ideas, nuevos horizontes, pero también hay que saber cómo utilizarla y tener un uso responsable de ella”, apuntó.

“Ahora veo el video y me emociona mucho ver el resultado final, y saber que contribuí para idearlo, junto con este mundo que también les mostraré”. 

Reportera de la FCPyS de la UNAM, con 8 años cubriendo la fuente de entretenimiento.

Belen Eligio
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