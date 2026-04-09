“Queríamos ser polémicas, fue un error”, dice Wendy Guevara por sus comentarios sobre menores de edad
Wendy Guevara y Paola Suárez enfrentan una “cancelación” en redes sociales, la cual inició después de que reviviera una entrevista que realizaron cuando recién fueron virales
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué dijo Wendy Guevara sobre los menores de edad?
Durante una entrevista al inicio de su carrera en las redes sociales, las también conocidas como “Perdidas”, Wendy Guevara y Paola Suárez, fueron cuestionadas sobre sus gustos culposos.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.