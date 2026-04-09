El standupero reflexiona sobre la vida y la importancia de enmendar los errores; espera vender la publicación en su próximo show del Auditorio Nacional

Su abogada, Alexandra Shapiro intentó convencer a tres jueces de que la sentencia de cuatro años y dos meses resulta injustificadamente larga para los delitos cometidos

La actriz que se dio a conocer a los 11 años en chiquillas, dijo que su último proyecto grande en televisión fue en “Sueño de amor”, producida por Juan Osorio

El músico compartió una fotografía desde Cuernavaca; su oficina de management aseguró que el artista está “estable y en proceso de recuperación”

Los rumores del fallecimiento del actor de “Volver al futuro” surgieron después de que CNN publicara un video dando a entender que Michael J. Fox murió

A partir del sábado 11 de abril, entra en funciones al frente de la asociación que representa al gremio artístico en México

Este jueves se anunció la selección oficial en la que el director compite con “Amarga Navidad”; el certamen será “el altavoz” que el Oscar no fue, considera

Los miembros de la familia Aguilar sorprendieron a sus seguidores con una reciente fotografía que refleja su cercana relación

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Durante una entrevista al inicio de su carrera en las redes sociales, las también conocidas como “ Perdidas ”, Wendy Guevara y Paola Suárez , fueron cuestionadas sobre sus gustos culposos.

Wendy Guevara y Paola Suárez enfrentan una “cancelación” en redes sociales, la cual inició después de que reviviera una entrevista que realizaron cuando recién fueron virales

Wendy Guevara y Paola Suárez, durante una entrevista al inicio de su carrera, comentaron que su "gusto culposo" eran los menores de edad.

La influencer Wendy Guevara aseguró que sus declaraciones sobre menores de edad surgieron a modo de “ juego ” debido a que buscaba “ ser polémica , escandalosa, éramos muy verdes en ese tiempo”.

La ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos México” aseguró que “ahora que ya somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes, porque estás hablando de un niño, una niña”, comentó en entrevista con medios de comunicación.