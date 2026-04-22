Brugada presenta reforma constitucional para rentas justas

La modificación propone que los alquileres no sean superiores a la inflación

Manuel Cosme

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer su iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas, razonables y asequibles.

En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, informó que esa modificación es para proponer que los alquileres no sean superiores a la inflación y otra propuesta es que el gobierno aplique una política para contar con más vivienda social.