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Metrópolimiércoles, 22 de abril de 2026

Brugada presenta reforma constitucional para rentas justas

La modificación propone que los alquileres no sean superiores a la inflación

Manuel Cosme

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer su iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas, razonables y asequibles.

En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, informó que esa modificación es para proponer que los alquileres no sean superiores a la inflación y otra propuesta es que el gobierno aplique una política para contar con más vivienda social.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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