El Servicio Sismológico Nacional informó sobre los microsismos y su intensidad menor a los 3 grados en la escala de richter

Cristóbal Morales

El primero tuvo una intensidad de 2.3 grados y el segundo, 1.6 grados en la escala de richter.

También tembló en Benito Juárez

Por su parte en la alcaldía Benito Juárez a la 20:20 horas de este sábado también se registró un microsismo, este con una intensidad de 2.2 grados en la escala de richter. Hasta el momento no se reportan daños en inmuebles.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?