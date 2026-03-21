Microsismos en la CDMX sacuden Iztapalapa y Benito Juárez
El Servicio Sismológico Nacional informó sobre los microsismos y su intensidad menor a los 3 grados en la escala de richter
Cristóbal Morales
El primero tuvo una intensidad de 2.3 grados y el segundo, 1.6 grados en la escala de richter.
También tembló en Benito Juárez
Por su parte en la alcaldía Benito Juárez a la 20:20 horas de este sábado también se registró un microsismo, este con una intensidad de 2.2 grados en la escala de richter. Hasta el momento no se reportan daños en inmuebles.
¿Por qué no sonó la alerta sísmica?
Editor web para el Sol de México. Estudié Filosofía en la FFyL de la UNAM. Me encanta leer, perderme en la música, ver deportes (y a veces practicarlos, cuando el cuerpo lo permite).