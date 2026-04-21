La movilización, que inició en Avenida Wilfrido Massieu y terminó en la Unidad Zacatenco, se suma a la toma de las instalaciones de Canal Once, ocurrida el 17 de abril

Iván Ortiz

La movilización, que inició en Avenida Wilfrido Massieu y terminó en la Unidad Zacatenco, se suma a la toma de las instalaciones de Canal Once, ocurrida el 17 de abril.

Asimismo, las y los estudiantes organizados convocaron a una mega marcha general este 28 de abril. La hora y la ruta de esta movilización está por definirse.

Los estudiantes además señalaron actos de corrupción y desvíos del erario público cometidos por Arturo Reyes Sandoval, actual director del IPN, de quien demandaron su renuncia.

También señalaron al exsecretario de Administración y Finanzas del Politécnico IPN, Javier Tapia Santoyo, hoy vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Además, los estudiantes señalaron que la creación de la fundación “Patronato Corazón Guinda y Blanco”, cuyo convenio fue firmado en julio de 2025, solo ha servido para “enriquecer los bolsillos de unos cuantos dirigentes”.