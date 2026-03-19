CNTE responde a Sheinbaum: cuando se tiene voluntad, hay solución











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La principal demanda de la CNTE es abrogar la Ley del ISSSTE del 2007. / Foto: Romina Solis / El Sol de México

“Cuando se tiene voluntad, hay formas de encontrar solución a los problemas”, respondió el secretario general de la Sección 34 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) de Zacatecas, Filiberto Orozco, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que existe un límite financiero para atender sus demandas.

La principal demanda es abrogar la Ley del ISSSTE del 2007, para eliminar las cuentas individuales de Afores y regresar a un sistema de pensión solidario para que su retiro no dependa de lo ahorrado durante su vida laboral.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera, la mandataria federal expuso que los recursos están comprometidos en los programas del bienestar y en el incremento salarial que se les otorgó a los maestros.

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Ante esto, Filiberto Orozco aseguró que sí sería posible abrogar la Ley del ISSSTE del 2007 si se crea un fondo con los 8.4 billones de pesos que hay actualmente en las 10 Afores disponibles, de los cuales la mayor parte se concentran en la del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Se pueden recuperar con esto, constituir o crear un fondo, para fondear ese proyecto de pensiones. Constituyen cerca del 25 por ciento del Producto Interno Bruto. Son aportaciones de los trabajadores a final de cuentas, no es que pertenezca a las financieras, sino a la clase popular. Filiberto Orozco, secretario general de la Sección 34 de la CNTE

El maestro indicó que esto sumado a la propuesta de una reforma hacendaria progresista , en la que se eleven los impuestos para la clase capitalista, los empresarios, y no se toquen los de la clase popular. “Estamos totalmente seguros que se puede, que hay maneras de explorar algunas posibilidades”, dijo.

Respecto a que Sheinbaum dijo que no es necesario que realicen movilizaciones y que no hay mesa directa con ella porque la última vez no asistieron, Filiberto Orozco indicó que fue por razones mayores, pero que desde el pasado 8 de mayo no ha habido otra invitación, y que por ello toman estas medidas.

El secretario general de la Sección 9 de la CNTE de la Ciudad de México, Pedro Hernández, aseguró que si se quiere, se podría retomar un esquema que permita garantizar pensiones dignas para todos los trabajadores, a través de los ahorros de estos en las Afores.

La principal Afore es Azteca, que tiene 25 por ciento de cuentas y sus ganancias son millonarias, es decir, los ahorros de los trabajadores están sirviendo para que financieras como Banco Azteca, Banamex, Banorte, Sura y otras, pues tengan ganancias extraordinarias. Nosotros pensamos que puede haber un esquema que permita garantizar pensiones dignas. Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE