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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

CNTE responde a Sheinbaum: cuando se tiene voluntad, hay solución

Integrantes de la CNTE respondieron a Sheinbaum después de que señalara que existe un límite financiero para atender sus demandas

Rafael García

Dejó en claro que no se puede vivir con una renta “miserable” de seis mil a 8 mil 500 pesos mensuales que corresponden al último salario que haya percibido un trabajador.

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