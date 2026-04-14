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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Diputados declaran como constitucional el plan B electoral de Sheinbaum

Hasta este martes suman 19 Legislaturas estatales que aprobaron el plan B electoral de la presidenta Sheinbaum con el que se ajustan regidurías en municipios y presupuestos Congresos

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Sin embargo, prosperaron los demás cambios constitucionales para ajustar el número de regidurías en los municipios y que ningún ayuntamiento pueda tener más de 15 regidores o regidoras, sin la posibilidad de incrementar los que tienen menos.

También se estableció un tope presupuestario para los Congresos estatales de 0.70 por ciento del presupuesto que tiene cada entidad federativa.

Otro cambio contemplado en el plan B electoral es el ajuste de los salarios para consejeros y magistrados electorales, para que éstos no superen el sueldo de la Presidencia de la República.

Asimismo, en las disposiciones transitorias se contemplan ajustes presupuestarios en el Senado de la República con una reducción de 15 por ciento a partir de 2027.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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