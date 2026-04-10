México es electo para formar parte de cuatro órganos de la ONU  

Colaborará en políticas internacionales a favor de la seguridad alimentaria, la atención a pacientes con VIH/SIDA y el combate al cambio climático

México fue elegido para ser parte de cuatro órganos auxiliares del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los resultados se dieron tras las elecciones del 8 de abril pasado en Nueva York, Estados Unidos, que formaron parte de la primera mitad del periodo de sesiones de la ECOSOC, enfocado en la renovación de comités.

¿Qué hacen estos órganos auxiliares?

ONUSIDA busca acabar con el sida como una amenaza para la salud pública para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra.

“México favorecerá la definición de estrategias y políticas que den continuidad a la respuesta global al VIH/SIDA y prioricen la cooperación con países y comunidades en situaciones de mayor vulnerabilidad”, explicó la SRE.

Por su parte, la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos supervisa, dirige y aprueba políticas, programas y presupuestos de la ONU en asistencia alimentaria y participa en la elección de la próxima persona titular del PMA.

Finalmente, el Comité de Organizaciones No Gubernamentales gestiona las solicitudes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ante la ONU y evalúa cuáles pueden colaborar en sus actividades.

“México defenderá la participación sustantiva de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer la inclusividad y transparencia del sistema de las Naciones Unidas”, sostuvo la Cancillería.