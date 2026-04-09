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Méxicojueves, 9 de abril de 2026

Canciller Roberto Velasco ofrece trabajar con EU sin confrontación

En un mensaje ante funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Velasco también reiteró que la relación con Cuba será desde la solidaridad

Roxana González

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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