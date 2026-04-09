Canciller Roberto Velasco ofrece trabajar con EU sin confrontación

El cancillerRoberto Velasco ofreció este jueves colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, basado en confianza mutua y sinsubordinación ni confrontación.
Durante un mensaje a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su segundo día como canciller, Velasco pidió no temer al cambio y colaborar con lealtad y disciplina.
“A todas las personas que trabajan en nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, desde titulares hasta personal local, debemos de asegurar que la diplomacia contribuya de manera real y sustantiva al bienestar, la prosperidad compartida y la dignidad de nuestra gente, erigiéndose como uno de los factores que consoliden la transformación nacional en curso”, dijo.
También consideró que “nuestro país es uno de los más grandes e influyentes del mundo” y que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parte de una convicción de que la política exterior debe estar al servicio del pueblo.
Reiteró que su trabajo al frente de la SRE se basará en la “construcción de las condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad, así como la reducción de la pobreza y las desigualdades”.
“Nuestra agenda prioritaria será la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, el impulso al crecimiento económico mediante el fortalecimiento de cadenas de valor, y la identificación concreta de oportunidades comerciales y de inversiones. Y, por supuesto, la protección consular y la defensa de la comunidad mexicana en el exterior”, subrayó.
Nuestro método será la construcción de alianzas desde el respeto mutuo y el derecho internacional, no desde la confrontación.Roberto Velasco, titular de la SRE.
También adelantó que se fortalecerá la apertura comercial y la proyección global en la Alianza del Pacífico, y reafirmó que con Cuba seguirá una relación desde solidaridad y la no intervención.
Mantendremos, además, nuestro compromiso con el multilateralismo y la agenda global. México nunca ha sido un espectador de los grandes desafíos de su época, y esta no será la excepción.Roberto Velasco, titular de la SRE.
Velasco fue ratificado el miércoles por el Senado de la República como nuevo canciller de México en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció al cargo el 1 de abril por cuestiones de salud.