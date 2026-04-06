México revisará cada año entrega de agua a Estados Unidos











Ciudad de Mexico , 6 de abril de 2026 Ver más periódicos

El tratado de 1944 establece que México debe aportar agua del Río Bravo a Estados Unidos. / Foto: Cuartoscuro.com

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México realizará revisiones anuales sobre la entrega de agua a Estados Unidos en el marco del Tratado de 1944, sin modificar el esquema quinquenal vigente.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que, aunque el acuerdo bilateral mantiene su revisión formal cada cinco años, ahora se evaluará cada año el cumplimiento de los envíos de agua, en función de la disponibilidad del recurso.

Normalmente se revisaba cada cinco años, pues ahora hay que revisarlo cada año a ver cómo vamos de acuerdo a la cantidad de lluvia que hubo en ese año. Claudia Sheinbaum, presidenta.

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El tratado de 1944 establece que México debe aportar agua del Río Bravo a Estados Unidos, mientras que el país vecino entrega recursos hídricos provenientes del Río Colorado.

Claudia Sheinbaum recordó que, en los últimos años, particularmente entre 2019 y 2025 , el país enfrentó condiciones severas de sequía, lo que impidió cumplir plenamente con los volúmenes comprometidos.

El pasado 3 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se había llegado a un acuerdo con EU para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en el que se compromete a garantizar la entrega mínima anual del recurso, priorizando el consumo humano y la producción agrícola.

Al cierre del ciclo número 36, en octubre de 2025, México quedó con un adeudo cercano a mil millones de metros cúbicos debido a las sequías severas de 2023, 2024 y 2025 en la zona norte del país

La presidenta indicó que actualmente existen ajustes en los tiempos de entrega, los cuales se están negociando para evitar afectaciones a productores agrícolas del norte del país, principalmente en Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, así como en menor medida en Nuevo León.

Este acuerdo se ha cumplido hasta ahora y en este momento hay una diferencia de las semanas en las que se tiene que entregar, y nos estamos poniendo de acuerdo para no afectar principalmente a los agricultores de nuestro país. Claudia Sheinbaum, presidenta.