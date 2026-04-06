México revisará cada año entrega de agua a Estados Unidos
El país mantendrá el esquema quinquenal del tratado de 1944, pero incorporará revisiones anuales para ajustar la entrega de agua a EU según las condiciones de sequía y disponibilidad del recurso
Pablo Rodríguez
Este mecanismo ha operado bajo ciclos quinquenales, aunque ha enfrentado
México registró en octubre de 2025 un adeudo de agua por sequías severas
Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión