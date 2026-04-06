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Méxicolunes, 6 de abril de 2026

México revisará cada año entrega de agua a Estados Unidos

El país mantendrá el esquema quinquenal del tratado de 1944, pero incorporará revisiones anuales para ajustar la entrega de agua a EU según las condiciones de sequía y disponibilidad del recurso

Pablo Rodríguez

Este mecanismo ha operado bajo ciclos quinquenales, aunque ha enfrentado ajustes en periodos de sequía.

México registró en octubre de 2025 un adeudo de agua por sequías severas

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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