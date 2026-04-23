Juan Pablo Albán, director del Comité contra la Desaparición Forzada, indicó que el tema está contemplado en la Convención Internacional y no depende de la decisión del secretario de la ONU

Montserrat Maldonado

Dicha medida fue activada tras recibir informes sobre la crisis de seguridad y la presunta participación o aquiescencia de autoridades en las desapariciones.

Por ello, destacó que el tema ya fue elevado a la Asamblea General por intermedio del Secretario General, al que corresponde pronunciarse sobre los mecanismos para apoyar a México por la crisis de desaparecidos.

El gobierno mexicano rechazó la medida, argumentando que se utiliza indebidamente, ya que alega que no se trata de una práctica sistemática del Estado.

Alto Comisionado de la ONU reconoce crisis de desaparecidos

En su gira de trabajo por México, Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que las desapariciones siguen siendo un desafío doloroso en México.

“Este delito provoca un sufrimiento prolongado a las familias, erosiona la confianza entre la población y el Estado, quien es responsable de prevenir, investigar buscar y condenar a los responsables”, declaró en conferencia de prensa.

Desde la CDMX y tras su encuentro con colectivos y familiares de desaparecidos, el alto comisionado señaló que son ellos quienes lideran esfuerzos por promover la rendición de cuentas.

“Fue doloroso escuchar testimonios que reflejan la magnitud de esta tragedia, por años recorren instituciones sin tener respuesta, arriesgan sus vidas y es un hecho que no puede minimizarse”, dijo.

En su intervención, el funcionario resaltó que las desapariciones son una tragedia con la que hay que ir más allá de posiciones políticas para que pueda darse un proceso de verdad y de reconocimiento.

Actualmente, los estados con mayor número de víctimas de desaparición son Jalisco, Tamaulipas y Edomex.