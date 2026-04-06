El gobierno federal rechazó el informe de un comité vinculado a la ONU sobre desapariciones al cuestionar su metodología

Pablo Rodríguez

“Este comité hace un análisis de casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis, los extrapolan hasta el 2025”, señaló la mandataria.

Los estados que señala en donde se realizó el análisis de casos fueron Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit, informó Claudia Sheinbaum.

“Por eso se rechazó el documento… Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos… rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano”, afirmó.

El movimiento también advirtió que, pese a un impulso inicial en políticas públicas, este no tuvo continuidad, lo que derivó en el aplazamiento de mesas de trabajo y de una reunión previamente acordada con la presidenta.

De acuerdo con cifras citadas del informe del CED, entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025 se reportaron 28 mil 880 personas desaparecidas.

Además, se han localizado más de cuatro mil 500 fosas clandestinas con más de seis mil 200 cuerpos y cuatro mil 600 restos humanos, mientras que a inicios de 2026 permanecen cerca de 72 mil restos sin identificar.