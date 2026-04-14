EU e Irán podrían reanudar conversaciones esta semana

Aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de que Washington y Teherán regresen a Pakistán a dialogar ayuda a ​calmar a los mercados petroleros

Reuters

"Deberían quedarse allá, de verdad, porque podría pasar algo en los próximos dos días, y nos inclinamos más por ir allá", dijo Trump en una entrevista con el New York Post.

Casi una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo ​y gas circulaba por esta estrecha vía navegable, lo que provocó repercusiones generalizadas.

Los datos de tráfico marítimo mostraron que el bloqueo apenas había afectado al ⁠tráfico del Estrecho de Ormuz el martes y que al menos ocho ‌buques cruzaron la vía navegable.

FMI recorta previsión

Las últimas medidas han ensombrecido aún más las perspectivas de la seguridad energética mundial y el suministro de bienes que dependen del petróleo.

La Agencia Internacional de la Energía recortó de forma drástica sus previsiones de crecimiento de la oferta y la demanda mundiales de petróleo, afirmando que ahora se espera que ambas caigan con respecto a los niveles de 2025.

China, el principal comprador de petróleo iraní, afirmó que el bloqueo estadounidense es "peligroso e irresponsable" y que sólo agravará las tensiones.

Una ​fuente confirmó los reportes de que Washington había propuesto una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán "con todo tipo de restricciones".

Dos fuentes iraníes afirmaron que Irán había rechazado la propuesta, sugiriendo una suspensión de solo tres a cinco años.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada entre el 10 y el 12 de abril, tras el anuncio del alto el fuego, reveló que el 3 5por ciento de los estadounidenses aprueba los ataques ​contra Irán, frente al 37 por ciento de la semana anterior.